Lomo de Corvina: niños realizan tareas escolares en las calles tras desalojo

Más de 15 familias pasaron la noche en la vía pública de los exteriores de Lomo de Corvina en Villa El Salvador, luego de que fueran desalojados tras permanecer 17 días en el lugar. Debido a la situación de la pandemia, las personas buscan un hogar y se mantienen en zonas aledañas junto a sus hijos, quienes realizan sus tareas en la vía pública.

“No tenemos con qué solventar nuestros gastos para pagar alquiler. Ninguna autoridad (se acercó). Esperamos una reubicación, necesitamos un techo, hay niños”, comentó una ciudadana a Latina.

En medio de esa situación, un menor de edad comenzó a realizar sus actividades escolares en las calles. Usó una silla y una tabla de madera que se encontraban cerca a allí para cumplir con su tareas, mientras su madre trabaja para solventar los gastos.

Hasta el momento, los ciudadanos indican que no se ha acercado ninguna autoridad a brindarles su apoyo. Por ello, y ante la falta de dinero, prepararán una olla común para poder cubrir su alimentación en comunidad.

“Tengo ocho meses de embarazo. Tenía 18 días durmiendo en la parte que había ocupado. No podía pagar alquiler. Ahora en esta pandemia no hay dinero, yo era cobradora, pero no puedo trabajar. Somos realmente personas que no tenemos dónde vivir”, expresó Gladys Valvez a La República.

En esa línea, otra madre también pidió que a las entidades los reubiquen, pues están con sus niños, quienes deben estudiar y no pueden estar a la intemperie.

“Estamos dolidos porque nos trataron como delincuentes. Quemaron nuestras chozas y nos dejaron con la misma ropa. Trabajaba y alquilaba una casa y dejé todo para querer darle un techo a mi hijo”, indicó una persona.