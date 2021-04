Joven ofreció su riñón a cambio de cama UCI para su madre con COVID-19

Ante el déficit de número de camas UCI para salvar las vidas de pacientes con COVID-19, numerosas familias viven verdaderos dramas para conseguir una. Tal como le sucedió a Carlos Cicchon, el joven que tuvo que ofrecer su propio riñón para conseguir dinero y encontrar uno de estos espacios para su madre.

A través de las redes sociales, Carlos ofrecía uno de sus órganos a fin de conseguir una cama UCI. Ante este desesperado grito de auxilio, el joven logró conseguir que su madre sea trasladada al. área de cuidados intensivos en el Complejo hospitalario Villa Mongrut de EsSalud.

“Me han informado que ella entra a cama UCI, pero con un estado muy delicado y entra con una saturación de 67% aproximadamente. Le he pedido a los doctores que traten de salvar a mi madre porque ella es todo para mí”, declaró Carlos a Latina.

Asimismo, pidió a EsSalud que lo mantengan informado sobre la evolución de su madre.

“No me importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero estar con ella, no sé si me puedan dejar verla aunque sea un segundo o una foto aunque sea para saber que le están dando un buen trato”, señaló.

Acerca del porqué del angustiado ofrecimiento en las redes sociales, Carlos explicó que estaba muy preocupado por su familiar.

“Fue la desesperación y la amargura de no poder hacer nada, porque te piden una cama UCI y lamentablemente, como ahora todo está saturado, te piden una fuerte cantidad de dinero ”, explicó el joven.

“Quisiera decirle que esté tranquila, que ya todo va a pasar, que siga las recomendaciones de los doctores y la quiero demasiado”, finalizó en un conmovedor mensaje hacia su progenitora.