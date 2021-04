Internos de ciencias de la salud denuncian trato desigual por parte del Minsa

Estudiantes de Nutrición, Odontología, Tecnología Médica, Psicología y Farmacia y Bioquímica han exigido al Ministerio de Salud (Minsa) que les conceda los mismos derechos que se les ha otorgado a los internos de Medicina, Obstetricia y Enfermería para este 2021.

El pasado 23 de abril, el Minsa publicó la normativa N°519-2021/MINSA “Lineamientos para el desarrollo de las actividades de los internos de ciencias de la salud 2021 en el marco de la Emergencia Sanitaria”, la cual otorga beneficios como un estipendio no menor a la remuneración mínima vital, la afiliación al Seguro Social de Salud y la contratación de un seguro de vida para los internos de Medicina, Obstetricia y Enfermería. Además, se comprometen con su vacunación, sus pruebas de descarte y la entrega de EPP en sus centros hospitalarios.

Sin embargo, a través de las Disposiciones Complementarias, la entidad excluye de dichos beneficios a los estudiantes de las especialidades de Nutrición, Odontología, Tecnología Médica, Psicología y Farmacia y Bioquímica. Para ellos se comprometen con la entrega de los EPP, el descarte de COVID-19, la vacunación y la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS).

Acuerdos a medias

Representantes de los diversos gremios de ciencias de la salud que no se han visto beneficiados con el estipendio ni el seguro de vida informaron que el martes 27 de abril se produjo una reunión entre universidades, colegios profesionales y el Minsa, con el fin de encontrar una solución a este reclamo.

Sin embargo, los acuerdos no han sido positivos bajo el punto de vista de los internos pues alegan que durante la reunión solo se comentaron posibles salidas al problema, como la distribución del presupuesto para quienes se encuentren en tercio o quinto superior de todas las especialidades, dejando fuera a los demás.

También decidieron extender la fecha de inicio del internado para el primero de junio , con el objetivo de lograr la vacunación total de todos los estudiantes de ciencias de la salud.

Internos exigen trato equitativo

Alexis León, integrante de la Federación de Estudiantes de Nutrición del Perú, señala que su gremio ha decidido protestar en contra de esta normativa del Minsa e incluso plantean no asistir al internado si las autoridades no modifican el documento. “Nos parece discriminatorio que no nos den una remuneración, así como el seguro de EsSalud y un seguro de vida” , comenta.

León también explica que los profesionales de su carrera atienden en medio de la pandemia y se han visto expuestos a un posible contagio, algo que parece no ser considerado por el Minsa.

“No nos consideran personal de primera línea. Nosotros como internos de nutrición también somos parte de esta. Atendemos a niños menores de 5 años, a madres gestantes, adolescentes, adultos mayores, personas con comorbilidad, personas con diabetes, hipertensión, y a eso hay que sumarle a personas con COVID-19 asintomáticos. Además hay áreas COVID-19 que también atendemos” , remarca.

Asimismo, Jesús Hernández, representante de los internos de Psicología, manifestó que en las próximas horas se reunirán los delegados para decidir qué medidas tomarán con respecto a este tema. “Pensamos que todavía se pueden restablecer esos lineamientos”, señala.

Colegios profesionales y universidades se pronuncian

El Colegio Tecnológico Médico del Perú se pronunció el pasado 27 de abril. A través de un comunicado, el gremio se mostró en contra de la normativa N° 519-2021/MINSA, la cual catalogaron como discriminatoria. Indicaron que se reunirán con el Minsa para buscar una salida a este dilema.

Por su parte, el Colegio Nutricionistas del Perú también emitió un comunicado en el que explican que sus internos, al igual que los demás estudiantes de las especialidades excluidas, cumplen una labor fundamental en medio de la pandemia, sobre todo en el primer nivel de atención. En la misiva precisaron que la discriminación planteada por la norma vulnera el derecho a la seguridad y a la salud de sus agremiados.

En esa misma línea, la Universidad Nacional Federico Villarreal mostró su rechazo a la normativa que deja sin derechos a los internos de diversas especialidades de ciencias de la salud, a puertas de iniciar un nuevo internado. Finalmente, realizaron un llamado al presidente de la República, Francisco Sagasti, y al ministro de Salud, Óscar Ugarte, a reconsiderar los lineamientos planteados en la norma N° 519-2021/MINSA.

Respuesta del Minsa

La República solicitó una entrevista de descargo al Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de la nota no se obtuvo confirmación de la misma.