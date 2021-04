VRAEM: capturan a narco ‘Jota’, presunto líder de banda que trafica drogas

Tras un arduo trabajo en conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional-DIRANDRO se capturó a diez presuntos narcotraficantes en la zona del VRAEM. Entre los detenidos se encuentra Jorge Joaquín Allende La Fuente, conocido como “Jota”, quien fue liberado por el Poder Judicial por falta de pruebas en el 2018.

“Esta persona se ha salvado de ser recluida en un penal en dos oportunidades. Nosotros hemos hecho un trabajo desde marzo del año pasado y que recién se ejecutó este 24 y 25 de abril. Al parecer este hombre utilizaba a mochileros para que envíen la droga hacia la zona Alto Pichas-La Convención”, indicó Ronald Achahui, fiscalía provincial antidrogas de Ayacucho en Canal N.

Asimismo, mencionó que no se ha descartado un posible contacto con base de terroristas de parte del narcotraficante. Además, el Ministerio Público volverá a solicitar la prisión preventiva con nuevos pruebas que apuntarían a su responsabilidad.

Comunicado de la Fiscalía. Foto: Twitter.

Achaui expresó que esperan que esta vez no sea liberado por el Poder Judicial como sucedió hace dos años. Por otro lado, esta intervención está en su etapa inicial, puesto que intervendrán a más personas con el transcurrir de las semanas.

Caso Jorge Allende

El 3 de diciembre del 2018, la Policía Nacional del Perú logró su captura en el interior de una de las camionetas en el VRAEM que transportaban 414 kilos de clorhidrato de cocaína que iba para Tacna. Luego de nueve años, este narco fue capturado; sin embargo, esto no duraría mucho.

El 24 de diciembre, el juez del Cuarto Juzgado de investigación preparatoria, Ángel Mendívil Mamani, lo dejó en libertad. Sorprendentemente, el magistrado argumentó que, pese a ser encontrado con la droga, no existían pruebas suficientes para disponer su prisión.

Así también, este legista negó la acusación de recibir dinero para la liberación de Jorge Allende. “No conozco a Jean Carlo Revilla Delgado (abogado de los Allende), a mí no me han pagado ni un sol. Todos los jueces tomamos decisiones en base a nuestra autonomía e independencia. He tenido fallos cuestionados, pero han sido en base a mis decisiones, decisiones discutibles que son gajes del sistema”, dijo a La República.

En 2019, los agentes de la Policía de Lavados de activos realizaron un mega operativo para intervenir las propiedades de este hombre.