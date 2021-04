Traficantes de terrenos cobraban cupos en Lomo de Corvina, según vecinos

Traficantes de terrenos cobraban cupos y amenazaban a quienes ocuparon la zona de Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, denunciaron vecinos tras la intervención de la Policía Nacional para desalojar los espacios.

“La gente ha estado pagando hasta 300 soles, pregunten a los vecinos. Es gente de mal vivir, en la noche tiraban balazos aquí”, indicó una de las ciudadanas en una entrevista con Latina.

Producto de los enfrentamientos entre grupos de traficantes, incluso, una señora, identificada como Gaby Cuba Alfaro, resultó herida de bala. “Al escuchar la bulla se había levantado, estaba en la sala y ahí es donde sucedió”, denunció su madre.

En horas de la mañana, durante el operativo de los efectivos policiales para tomar el control de la zona, unos sujetos tiraron piedras, palos y llantas prendidas con fuego al contingente.

“Podemos señalar al 100% que la zona está controlada y hasta el momento hay 11 detenidos, cuatro efectivos policiales heridos que no son de gravedad producto de la actitud hostil de los ciudadanos que arrojaron piedras”, detalló a La República César Augusto Cervantes, comandante general de la PNP.

Taxi es incendiado durante desalojo

Un taxi fue incinerado y quedó prácticamente inservible, presuntamente a causa de una de las bombas lacrimógenas arrojadas por agentes de la Policía Nacional del Perú durante el operativo desplegado en Lomo de Corvina.

El vehículo pertenece a Ismael Reynoso Ramos, quien lo utilizaba como medio de trabajo. El mismo se encontraba estacionado mientras el chofer no podía usarlo debido a que se recupera de la COVID-19.

“Según me han comentado, fue una bomba lacrimógena que cayó dentro. Yo no estaba en el incendio, yo estaba encerrado en mi casa. Es la única fuente de trabajo que tengo. Yo tengo una hija, tengo que mantener a mi hija. ¿Quién me va a dar a mí (el dinero para reparar el auto) ahorita? No tengo otro lado donde trabajar”, declaró a La República.