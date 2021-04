Jesús María: personal médico protesta frente al Ministerio de Salud

Este miércoles 28 de abril, el personal médico de Lima y otras regiones protestaron frente al Ministerio de Salud, ubicado en el distrito de Jesús María. Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, indicó que han requerido el cambio de grupo ocupacional para el personal, ya que su trabajo no estaría siendo bien remunerado.

“El principal reclamo es el cambio de grupo ocupacional, algo que se ha pedido en los últimos tres años. Se ha hecho el compromiso y esto ya debería estar en tema del Consejo de Ministros, pero aún nada. Se ha dicho que hay observaciones. Es un acto de justicia que se debe realizar”, expresó en Canal N.

Asimismo, Talavera recalcó que el persona de salud no ha descuidado la atención actual por la pandemia. “Esta es una protesta del grupo que tiene el día libre. No se está perjudicando en la atención. Hay que recalcar que los profesionales de salud no abandonamos a nuestros pacientes. Así también, hay algunos de otras regiones que vienen por el mismo problema”, dijo.

Además, el galeno recalcó que alrededor de 3.000 trabajadores no han recibido el bono COVID-19 que se prometió desde el Ejecutivo. Sobre la etapa de vacunación, aseguró que hasta la fecha aún no se ha vacunado a un 20% de los profesionales de salud.

Asimismo, un 60% sí recibió las dos dosis mientras que solo un 20% tiene aplicado la primera. Por último, piden que el Ministerio de Salud pueda atenderlos en brevedad.

“Esperamos que nos reciba el viceministro de Salud para que se pueda tratar varios puntos rezagados desde meses”, finalizó.