Solo el 6% de internos de Medicina ha sido vacunado, según el Colegio Médico

Solo un 6% de 3.500 estudiantes de Medicina de último año, también llamados internos, han sido vacunados a la fecha, según reporta el Colegio Médico del Perú (CMP), el cual precisa que este grupo forma parte de alrededor de 4.700 en todo el país.

Pese a ello, para este sábado 1 de mayo se tenía programado que dicha población, junto a la de otras carreras de Ciencias de la Salud, comiencen sus prácticas preprofesionales (internado) en hospitales, lo cual los expone al contagio de Covid-19. “Cumplen las tareas de trabajadores de salud y forman parte de la fase 1 de vacunación, pero no han sido priorizados”, detalló Edén Galán-Rodas, secretario del interior del CMP.

Y es que esta población había sido incluida en el plan inicial de vacunación, junto a médicos, militares y bomberos; sin embargo, no se había oficializado un cronograma para la inmunización, según refiere Hiolds Quispe, secretario del internado médico 2021, de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana.

En medio de los reclamos, según la Federación, se acordó que el inicio del internado se reprogramaría un mes hasta el 1 de junio. Incluso, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam), aprobó por unanimidad la postergación y estableció como requisito indispensable la inmunización.

Con todo esto, al cierre de esta nota, y tras la consulta de este diario, el Minsa aseguró que mañana comenzará la vacunación a los internos. No obstante, hasta esa hora, la Federación no había sido informada de ello. “Nos dijeron que gestionaba, pero aún no nos han dado fechas”, indicaron.

El sector también precisó que el inicio del internado de Ciencias de la Salud no es su atribución, sino de las universidades. Sin embargo, aclaró que “los campos clínicos están a disposición desde el 1 de mayo”.

Otras demandas

Además de la vacunación, otra demanda de los internos es que se asegure el pago equivalente al sueldo básico, seguro social y otros beneficios dispuestos en los lineamientos para todos los internos de Ciencias de la Salud, con lo cual no solo se incluiría a Medicina, Obstetricia y Enfermería, sino también a Nutrición, Odontología y otras. “Al inicio se había asegurado solo para las tres primeras carreras, pero ahora dicen que el mismo presupuesto se dividirá y solo se financiará a algunos internos del tercer o quinto superior o habrían plazas remuneradas y no remuneradas”.

Claves

Plantón. Hasta ayer por la noche, la Federación tenía previsto un plantón nacional para mañana a las 11:00 a.m. en el frontis del Minsa y en plazas mayores.

Cifras. Según el CMP, el 25% de 3.340 estudiantes que acaban el internado fueron vacunados.

Pedido. Entre sus demandas, también están los tamizajes de Covid-19 y la entrega de equipos de protección