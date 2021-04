Arequipa: JNE acreditará a Arias como congresista pese a condena

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene listas las credenciales para Héctor Arias Cáceres, el futuro congresista de Arequipa que sustituirá al inhabilitado Edgar Alarcón Tejada.

El órgano electoral cumplirá con este trámite no obstante a la sentencia firme y consentida dictada en contra de Arias Cáceres. El citado ciudadano fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por el plazo de tres años debido al delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada. La condena confirmada en diciembre de 2021 está vigente hasta julio de 2022.

En un oficio de la secretaria general del JNE, Lourdes Vargas Huamán, dirigido al ciudadano Alberto Peralta, se precisa que este institución no puede impedirle a Arias que asuma el cargo. Vargas da a entender que el JNE excluye a postulantes durante el proceso electoral, luego no. Sin embargo, indica, le compete al congreso decidir si lo vaca o no. La periodista Ana Guillén Pérez obtuvo 9 143 votos en las elecciones de 2020. Si Arias no asume le correspondería a ella esa curul. Su abogada Teresa Rojas Bueno envió una carta a la presidencia del congreso para impedir la asunción de Arias Soto por tener una sentencia firme y vigente.

Para Rojas, Arias Cáceres está impedido de ejercer el rol de legislador. Según la ley 31042, argumenta, no pueden postular a cargos de elección popular ciudadanos con una sentencia firme en primera instancia. Esta norma aplica para elecciones de 2021 y Arias fue elegido con reglas de juego distintas. Pese a ello, Rojas sostiene que este filtro legal está vigente ahora. Y eso significa no admitir integrantes con antecedentes judiciales como los de Arias.