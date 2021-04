Adultos mayores de 80 podrán seguir acudiendo a vacunarse sin restricción

A partir del 30 de abril, el Ministerio de Salud (Minsa) iniciará la inmunización de personas entre los 70 a 79 años de edad. No obstante, eso no impedirá que los mayores de 80 años que no hayan recibido la dosis puedan hacerlo durante estos días.

Así lo informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien explicó que las personas que no se vacunaron en las semanas anteriores podrán acercarse a los puntos determinados de sus distritos para solicitar la aplicación.

“Esto es importante que lo sepan: si es que ha habido mayores de 80 que no pudieron venir, que no se preocupen y que vengan ahora. En el centro de vacunación de su distrito se van a poder atender”, mencionó.

El titular del Minsa dio estas declaraciones en los almacenes de Cenares, donde supervisó la llegada del nuevo lote con 200.000 dosis de Pfizer y anunció el arribo de 700.000 dosis semanales del mismo laboratorio a partir de mayo.

Ugarte señaló que, gracias a que ahora se cuenta con mayor cantidad, la inoculación de los mayores de 70 será todos los días y ya no solo viernes, sábado y domingo como se había realizado hasta ahora.

Asimismo, a diferencia de semanas anteriores, enfatizó que actualmente se inmunizará de forma simultánea a ciudadanos de 51 distritos de Lima y Callao, en 41 centros de vacunación que habilitarán en los siguientes días.

El ministro de Salud mencionó que la principal estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia es la aplicación del fármaco, la cual ya daría resultados, ya que la curva de decesos en los mayores de 80 años ha empezado a descender, según cifras de Open COVID.