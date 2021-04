Trujillo: Ejército volverá a controlar ingreso a mercados

Coronavirus en Perú. La segunda ola del coronavirus ha traído un incremento de muertes y contagios, ante lo cual el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, anunció que sostendrá una reunión con el comandante general de la 32ª Brigada de Infantería, general Luis Chacón Córdova, para pedirle apoyo el control del acceso a los mercados y lugares de riesgo en los que no se respeta el aforo y las medidas de bioseguridad.

“Vamos a ponernos fuertes en ese control para reducir la posibilidad de mayores contagios. Las restricciones tienen que hacerse respetar con mayor autoridad. Los malls, restaurantes y otros locales siguen funcionando sin respetar aforos. Eso implica que vamos seguir con una segunda ola alta de infectados”, expresó Llempén durante la reunión del comando operativo covid-19.

De igual manera, la autoridad hizo mención del uso de la doble mascarilla y protector facial. “El Ejército se pondrá en las puertas de ingreso a estos lugares y aquel que no acate las normas o no use correctamente las mascarillas, no pasará” puntualizó.

La responsable de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Ana Burga Vega, explicó que las provincias de Trujillo y Sánchez Carrión son las que se tienen que intervenir debido a su alta incidencia de casos.