El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 27 de abril que el número de casos positivos por coronavirus ascendió a 1 775 062. De esa cifra, el 96,77% logró superar la infección a la fecha.

De las 1 721 922 personas recuperadas, la mayoría cumplió el aislamiento domiciliario y alrededor de 64.721 necesitaron de atención médica.

En las últimas 24 horas, 306 pacientes recibieron el alta médica en establecimientos de salud a nivel nacional.

En tanto, 15.211 personas con coronavirus permanecen hospitalizadas, de las cuales, 2.642 se encuentran con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Asimismo, 1.349 pacientes con síntomas leves y moderados se recuperan en el centro de aislamiento temporal de la Villa Panamericana de EsSalud.

Piden actuar frente a nueva variante

Luego de comprobarse la circulación en el Perú de la variante C.37 del nuevo coronavirus, especialistas señalan la necesidad de poner en marcha medidas más efectivas para enfrentar la pandemia.

En opinión del médico epidemiólogo César Ugarte, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, es importante hacer vigilancia genómica y cortar la cadena de transmisión para evitar contagios.

“Estamos dando chance al virus a que mejore, a que se potencie teniéndolo libre. Lo que importa es hacer seguimiento a estas variantes simplemente porque necesitamos saber contra quién nos enfrentamos, pero no debemos olvidar el norte, que es controlar la cadena de transmisión, y no veo que estemos haciendo eso con cuarentenas estrictas. Varias actividades económicas no se deberían abrir, sobre todo las que están en espacios cerrados. Todo debería estar limitado. Ahí ocurre la transmisión”, dijo en declaraciones a La República.

Sobre la vigilancia genómica, el especialista manifiesta que “el INS tiene un rol importante, pero también las universidades, ya que hacer secuenciamiento es caro y no hay tantos equipos que hagan este trabajo”.