Chiclayo: difundirán cortometraje que busca concientizar sobre el autismo

Noticias de Chiclayo. La pandemia del coronavirus no fue obstáculo para que Sebastián Ruiz, un joven comunicador chiclayano apasionado por el cine, concretara su sueño de realizar un cortometraje de no ficción, que expone una temática muy sensible como es el autismo.

La obra audiovisual lleva por nombre Sebastián y en 15 minutos muestra la rutina convertida en aventura, ruptura y repetición de un joven con trastornos del espectro autista (TEA).

“Los chicos con TEA son una población vulnerable que ha sido muchas veces olvidada. Necesitamos realmente ayudarlos. Sé que este cortometraje no va a solucionar todos los problemas, pero es un primer paso para muchas cosas más. De eso se trata, de dar el primer paso”, expresó Sebastián Ruiz en comunicación con La República.

El director de este cortometraje señaló además que la idea de abordar esta temática surgió a raíz del Taller de No Ficción de Norcinema, Escuela de Cine de Lambayeque (Perú).

“Durante el proceso aprendí muchísimo de Sebastián. Me sumergí en un proceso de investigación, observación. Sinceramente, hay muchas cosas que podemos aprender de los chicos con TEA. Son personas como las demás, deben tener los mismos derechos. Solo hay que ser muy pacientes y tolerantes con ellos porque son muy habilidosos, solo que necesitan de nuestra ayuda y colaboración para sacar a relucir su potencial”, precisó.

Sebastián es una producción original, autogestionada, que tuvo la asesoría de los realizadores Héctor Ponce y Stephanie Sagástegui.

El cortometraje se mostrará el 1 de mayo a las 8.00 p. m. a través de la cuenta de Facebook de Parad Norte.