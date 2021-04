Arequipa: Hospital General llegó a su límite y pacientes esperan por ser hospitalizados

Mireya llama por celular a un familiar para consultar: ¿lleva a su madre a casa o deja que la hospitalicen en el Honorio Delgado Espinoza? Dos días atrás, su madre de 70 años llegó al nosocomio COVID-19 y desde esa fecha se quedó en Triaje por falta de camas en piso. Ahora que hay un espacio, Mireya no sabe qué hacer. “Tiene 60 de saturación. El final de mi madre quizás va a ser el mismo, se quede o me la lleve. Las camas UCI están llenas y prefieren a jóvenes que tienen más probabilidad de vivir. Si la dejo no la voy a ver hasta que salga en una bolsa negra”, dice resignada.

El módulo PRONIS, donde funciona Triaje, cada vez soporta más la carga de pacientes que no pueden subir fluidamente a piso. El director del Honorio, Richard Hernández, sostuvo que están en un colapso por la falta de espacios en este pico de la segunda ola. El Comando Covid-19 confirmó la difícil situación que “ha puesto al límite el sistema de salud. No hay camas de hospitalización ni de UCI”. Muy al contrario, el gerente regional de Salud, Christian Nova, negó el grave problema. “Tenemos 408 camas con puntos de oxígeno y no más 150 están llenas, ¿dónde está el colapso?”, preguntó.

Distinto panorama describen los jefes de área. Las 150 camas de Medicina están al tope, además de las 46 de alto flujo para infectados con mayor necesidad de oxígeno. Desde el último fin de semana están llenos, informa el jefe del área, Alexis Urday. Es por eso que los infectados tienen que esperar en Triaje hasta que se desocupe espacios en piso. “Por la falta de camas solo se hospitalizan de 4 a 6 por día, porque algunos fallecen o les damos de alta, pero son muy pocos”, señala Urday.

Solo el último domingo murieron 5 personas en Medicina porque no habían camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) vacías. En realidad durante toda la pandemia, siempre han estado ocupadas por la alta demanda. Entre los decesos está el del padre de Roxana. Tenía 63 años y dejó de existir a las 03.00 de la madrugada de ese domingo esperando ser conectado a un ventilador. “¡Por qué se llevan camas UCI si faltan en el Honorio!”, reclamó cuando conoció que se llevaron 5 camas UCI al hospital Goyeneche donadas por el Gobierno.

“No se pueden habilitar más. Por más que el gobierno nos envíe monitores, ventiladores, camas, no se va poder operarlas por falta de personal”, responde el jefe de UCI del Honorio, Jorge Quispe. El hospital cuenta con 28 camas de este tipo, 18 en UCI y 10 en Trauma Shock y todas están llenas. El Gobierno entregó 5 camas UCI aparte para el Honorio.

La espera por una cama UCI en esta segunda ola es mayor. Quispe sostiene que nunca a lo largo de la pandemia se ha visto un número tan alto de pacientes esperando por un ventilador mecánico. “Aproximadamente hay 30 a 35 pacientes en espera (ayer). Hasta 40 me han reportado días atrás. Estos números son mayores en toda la pandemia. En agosto (2020) tuvimos como máximo 25 y en febrero (2021) solo de 15 a 20”, explica.

Quispe, especialista de UCI del Honorio, señala que el 70% de los entubados son menores de 50 años. Algo que no ocurrió en la primera ola.

Si el número de casos crece más, también aumentaran los graves que necesiten un ventilador que no hay. Solo ayer, según reporte de Salud, dejaron de existir 18 personas en Arequipa.

TESTIMONIO

Ximena Tolentino L.

Hija de Arcadio Tolentino

Mi papá primero estuvo en Triaje varios días y luego lo subieron a cuarto piso. Su saturación era estable y no era riesgoso. Luego nos dijeron que necesitaba una cama de alto flujo.

El sábado (último) me informaron que estaba estable. Mi papá empieza a mandarme fotos que no le daban agua y mensajes que no los atendían para dejarlos morir. Fui a reclamar. Me dicen que no tiene nada que ver. El doctor luego me llamó. Me dijo que le sorprende que no me hayan dicho que el 90% de sus pulmones estaban comprometidos y que por eso el alto flujo no funcionaba en él, solo funcionaría una UCI.

Me reclamó que debía haber luchado por una cama UCI. Mi padre desde su celular mandaba mensajes pidiendo una. Sabía de su situación. El domingo me llamó el doctor diciendo que quince minutos atrás falleció mi padre. La negligencia es de ellos.