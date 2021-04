La Victoria: ladrón llora tras ser detenido por robarle a un hombre

Un sujeto acusado de intentar robarle el celular a un conductor se puso a llorar frente a las autoridades para evitar las consecuencias de sus actos; sin embargo, fue trasladado a la comisaría del sector. Asimismo, el delincuente les pidió trabajo a los agentes policiales. El hecho ocurrió en el distrito de La Victoria.

“No consigo trabajo (...) Jefe, se lo juro que si usted me lo busca, yo me pongo a trabajar y no pienso en robar. Yo no puedo buscar, yo no encuentro”, sollozaba el delincuente.

Según información de América Noticias, el hombre pidió que lo perdonen porque no era un ladrón reincidente. Además, le solicitó al agraviado que no ponga la denuncia y dijo que lo hizo por necesidad. La detención se pudo lograr gracias a una denuncia ciudadana que recibió el Grupo Terna.

“A través del WhatsApp verde hemos recibido una denuncia de que una banda de delincuentes estaría en las inmediaciones de la avenida México con el jirón Palermo cometiendo arrebato, asaltos, es así que se destina un grupo de agentes para que verifiquen esta información”, dijo el coronel Fredy Velásquez, jefe del Grupo Terna - Escuadrón Verde.

El efectivo también invitó a los ciudadanos a denunciar actos delictivos al WhatsApp verde 939 372 777. Por medio de esta plataforma, se puede enviar mensajes de texto, voz e imágenes de crímenes que estén ocurriendo en tiempo real.

La herramienta permite ubicar el lugar exacto donde se desarrolla la emergencia y asistir al evento delictivo aplicando el Plan Cerco. Además, busca descongestionar la línea 105.

