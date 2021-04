Expresidente de Federación Universitaria de UNMSM requiere ayuda por COVID-19

Roberto Huaraca, expresidente y fundador de la Federación Universitaria de San Marcos, padece las secuelas del nuevo coronavirus. De acuerdo al diagnóstico de los doctores, tiene el 10% de los pulmones afectados y su salud se agrava con el pasar de los días.

Huaraca labora en la comunidad campesina Pichiupata, de la provincia de Andahuaylus, y el pasado 14 de abril comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad: fiebre, dolor de cuerpo, malestares estomacales y escalofríos.

Sin embargo, cuenta a La República, cuando fue al centro de salud primario de la localidad, solo lo entrevistaron desde la reja y le recetaron algunos medicamentos. Con el pasar de los días fue mejorando, pero al ser trasladado a una clínica, tras realizarle una tomografía en los pulmones, le indicaron que estos estaban comprometidos.

“No hay prueba COVID-19 en la zona de Pichiupata. Ahora tengo problemas respiratorios. Sigo, pero ya son menos intensos. Hace unos días me llamaron, hicimos un teleconsulta y me indicaron que todo hacía pensar que tenía el virus. Ayer entre a la clínica y me confirmaron en una tomografía que el grado que se ha dañado mi pulmón es de un 10%”, detalló.

El sociólogo sanmarquino ahora se encuentra en la ciudad de Andahuaylas, en la casa de un familiar y cerca al centro de salud donde se está tratando. Por el momento, pudo cubrir los costos médicos con donaciones, pero necesita apoyo para cubrir las medicinas y próximos exámenes.

“Felizmente algunos compañeros de la universidad me han apoyado, con eso he podido he podido pagar los gastos de la clínica y la tomografía. En los pueblitos alejados como Pichiupata no hay nada, en los centros de salud, que son de tipo 1, no hay medicamentos. Me han dado solo paracetamol. No tenían oxímetro, equipos ni doctores, solo una enfermera técnica”, recalcó.

Cualquier apoyo económica para el señor Huaraca puede ser coordinado al número 960542789, con Mariza Huamani, su pareja. Las cuentas bancarias son las siguientes: