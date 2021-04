Roban autopartes a taxista que paga el tratamiento de su esposa con cáncer

Aurelio Roberto Salazar Márquez se dedica a brindar el servicio de taxi desde el año 1982, oficio que le ha servido para sustentarse a él y su esposa Susana Armas Jiménez. Hace dos años, la cónyuge de Don Aurelio fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces, el taxista solo ha tenido una prioridad: ser el sustento y apoyo total para su querida esposa. No obstante, la delincuencia les haría una mala pasada.

El último jueves 22 de abril, Salazar Márquez fue a la casa de su hijo para compartir un almuerzo, esto a la espalda de la avenida Óscar Benavides, en el Callao. “Mi hijo suele invitarme almuerzo porque con todos los gastos que tengo para con mi esposa y el tratamiento de su enfermedad, a veces ya no queda para comer y tengo que arreglármelas”, comenta el hombre.

Al volver a su auto se dio con la fatídica sorpresa que tenía el capote abierto. Tras revisar las cámaras de seguridad, verificó que un sujeto vestido de color negro se colocó en cuclillas y procedió a desbaratar y sustraer la computadora del automóvil, así como el filtrador de aire.

La víctima del robo acudió a la comisaría de la jurisdicción para interponer la denuncia por delito contra el patrimonio, aún con la mínima esperanza de recuperar lo sustraído.

“Este carro no es mío, me lo alquila un vecino. A pesar de que me ha apoyado, me ha pedido que me haga con los gastos de los aparatos robados, yo no puedo correr con todo eso, me voy a endeudar, ya van tres días que no trabajo y mi esposa necesita sus medicamentos . Necesito que la Policía me ayude”, manifestó Aurelio Roberto.

Si desea brindar cualquiera ayuda a la pareja de esposos, puede comunicarse a los números 942 535 154, 950 400 596 o 926 662 597.