Ofrecen recompensa de S/ 50 mil por sujeto acusado de dos feminicidios

El entorno de ella estaba preocupado, notaban que no era la misma. Ese factor de alarma tenía nombre y apellido: Alberto Ccanto Balvín. “Si no eres mía, no serás de nadie”, le decía este sujeto a Erika Torres Egoavil, una joven 18 años menor que él, madre de dos niños.

Desde ayer, Ccanto Balvín está incluido en el programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrece 50 mil soles a quien dé información que permita su captura.

Es buscado a solicitud del Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo, en Junín, por la muerte de Erika, ocurrida el 26 de febrero del 2016.

Pero no es el único crimen que habría cometido. A Ccanto Balvín también se le atribuye el asesinato de Eulanda Contreras Chamorro, cuyo cadáver fue encontrado el 26 de abril del 2019 en el distrito de Ate.

Hace unos días, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de S/ 30 mil por César la Barrera Martínez (56) por el feminicidio de su expareja Jenny Rojas Aranda y su hija de 12 años.