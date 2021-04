Lambayeque: ciudadanos de Zaña crean iniciativa para adquirir oxígeno

En el pueblo de Zaña, capital del distrito de Saña en la provincia de Chiclayo de la región Lambayeque, un grupo de ciudadanos creó la iniciativa Zañeros con fe y esperanza, que busca recolectar dinero para la adquisición de balones de oxígeno que sirvan a los vecinos que hayan contraído COVID-19.

Sergio Carbajal, uno de los representantes del proyecto solidario, explicó cuándo y cómo surgió la idea: “Es evidente la situación que vivimos por la pandemia. Desde el año pasado apoyábamos con temas como fumigaciones, entrega de mascarillas y labor social que agenciamos con las amistades que tenemos en el sector salud, para apoyar a la gente que necesite una cama UCI. Lamentablemente, en el trayecto hemos sufrido la muerte de algunos colaboradores”.

En esa línea, Carbajal señala que la nueva meta que se han planteado es la adquisición de oxígeno, que es hoy el más urgente entre los recursos para tratar el coronavirus. “Nos pusimos como objetivo adquirir aunque sea 10 balones de oxígeno para seguir ayudando a la población que lo necesita. Con ese motivo estamos tratando de recaudar fondos para ello. Ya tenemos unos 15 días de haberlo pedido y, gracias a Dios, varios vecinos nos han podido colaborar”, expresó.

El representante de Zañeros con fe y esperanza se refirió también a la actualidad de los centros de salud en la localidad, en los que ya no queda oxígeno y se encuentran en situación de colapso: “Todo está saturado. También los centros de salud primarios que deberían ser la primera respuesta para que no vayan los pacientes a los hospitales. (Entre otros problemas) está la cuestión económica que vivimos y la desidia de las autoridades en el Gobierno central, un montón de cosas, pero no nos detenemos en eso. Tratamos de hacer un esfuerzo para ayudar a la población de la mejor manera posible”.

El proyecto es sostenido por la solidaridad de los vecinos. Según Sergio Carbajal, la recaudación de fondos para adquirir oxígeno viene teniendo buena respuesta. Foto: La República

Asimismo, Carbajal afirmó que un objetivo en el largo plazo sería el de poder contar con una planta de oxígeno: “No hay una fecha de caducidad para esta pandemia, desafortunadamente. (Una planta de oxígeno) es el sueño que todos quisiéramos, pero por ahora estamos siendo realistas. Económicamente, este año no se va a poder lograr. Estamos trabajando para ampliar esto a otro nivel, de comunidad, tal vez. Hay una mancomunidad de distritos y estamos viendo si tal vez por ahí puede ser posible”.

El ciudadano enfatizó en los esfuerzos que la mancomunidad podría sumar. “Ya estamos conversándolo con gente que hace lo mismo que nosotros en Zaña, pero de otros distritos de la región Lambayeque. Entonces, ese es el objetivo, el de hacer una convocatoria de amigos que colaboren. Realizar una planta de oxígeno en Zaña tal vez no sea posible, pero podríamos unirnos. A ellos les ha parecido bien la idea”, comentó.

Sobre el destino del oxígeno y demás colaboraciones, Sergio Carbajal explicó que estos se entregan de forma indiscriminada, tanto a personas particulares como a centros de salud en los que se necesite: “En una oportunidad se apoyó a una señora con un balón de oxígeno que pudimos agenciar. La señora estaba en el Hospital de Cayaltí y se le acabó la dotación de oxígeno. Entonces, nos pidieron de favor y apoyamos con un balón. Lamentablemente la señora falleció, pero a ese nivel estamos. Si toca ir a casa, vamos a casa, y si vamos a un hospital que no tiene oxígeno estable, también vamos”.

Ciudadanos piden apoyo para comprar balones de oxígeno.

Finalmente, el ciudadano mencionó que, aunque el oxígeno sea la prioridad en este momento, la iniciativa sigue abierta a otro tipo de colaboraciones. “Nos están donando mascarillas, una camilla, todo lo que sirva para la pandemia, todo es bienvenido. Se lo vamos a agradecer de mucho corazón”, expresó.

Quienes quieran apoyar esta causa, pueden colaborar a través de los siguientes números de cuenta BCP: 305-02882063-0-61, o a la CCI: 00230510288206306114. Se trata de una cuenta mancomunada a nombre de Consuelo Chávez y Hugo Díaz.

Asimismo, para cualquier informe sobre la iniciativa, se puede llamar por teléfono a las siguientes personas: