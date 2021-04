Federico Rosado: Qué hacer

Federico Rosado

Docente

Tengo un poco más de cuatro décadas de uso de razón. Eso me remite al famoso paro del 19 de julio de 1977. Digamos que a partir de allí se me agolpan pasajes de la historia peruana, con sobresaltos, anécdotas, escándalos, broncas y bueno todo lo que nunca deja de pasar en el Perú.

Mi juventud universitaria fue atravesada por el ánimo y audacia de un joven presidente en 1985. Pero, a finales de ese gobierno, vino la hecatombe económica y social.

Luego vendría una década de degradación ética y política para la nación, de 1990 al 2000. En ese lapso el país vivió momentos oprobiosos, de lesa dignidad, el honor fue prohibido y por eso todo terminó por fax.

Desde el 2001 el termómetro de la bajeza y la mediocridad fue el congreso de la república. “Este congreso será peor que el anterior”, fue una constante irrefutable.

Pero lo que tenemos hoy, con la segunda vuelta electoral, escapa al imaginario fatalista del Perú. Pareciera que no sólo hemos tocado fondo, sino que después de este hay más hondura. Dos finalistas impresentables en casi todos los sentidos.

¿Qué hacer en medio de este pantano electoral? ¿Taparse de nuevo la nariz? ¿Otra vez el menos malo? ¿Repetir “no importa que robe, pero que haga obra”? ¿Suponer que no nos puede ir mal, porque ya lo estamos viviendo?

Por eso cuando me preguntan sobre esta segunda vuelta. No tengo respuestas. Apenas escucho. La mayoría dice insensateces, disparates. Escucho con paciencia y me pregunto si este no será el castigo que nos merecemos todos los peruanos por nuestra pasividad, indiferencia y medianía.