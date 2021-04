Bermúdez: Enhorabuena si algunos peruanos se vacunan en el extranjero

La semana pasada se conoció el incremento de viajes de peruanos hacia los Estados Unidos con la finalidad de recibir la vacuna contra el coronavirus. Esta actividad fue objeto de diversas opiniones a favor y en contra, y este 25 de abril la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se refirió al respecto.

La funcionaria señaló que “no hay ningún cuestionamiento” para los ciudadanos que salen del país para ser inmunizados contra la COVID-19, siempre y cuando sea legal.

“ Enhorabuena que algunas personas tengan las posibilidades de salir y vacunarse fuera porque esto es una vacunación legal ”, dijo en declaraciones a la prensa.

La jefa de gabinete reiteró que la actual gestión busca que todas las personas que vivan en territorio peruano puedan acceder a la vacuna sin necesidad de hacer gastos adicionales.

“Hay muchas personas que han viajado a Estados Unidos, enhorabuena por ellas, pero nosotros como Gobierno peruano lo que tenemos que hacer es garantizar que todas las personas, indistintamente de sus posibilidades de salir o no del país, puedan tener el derecho de vacunarse en el Perú. Por eso ya hemos adquirido 48 700 000 dosis de vacuna y estamos negociando la adquisición de dosis adicionales para tener vacunas suficientes para toda la población residente en nuestro país”, agregó.

La opinión de Bermúdez difiere un poco de lo dicho días antes por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien también fue consultado sobre el mismo tema.

En aquella oportunidad, el titular del Minsa consideró como una desigualdad social el hecho de que peruanos con recursos económicos sí puedan acceder a la vacuna a diferencia de los que no.

“Hay un nivel de desesperación por buscar vacunarse cuanto antes, pero eso mismo está reflejando las desigualdades en nuestra sociedad. Hay quienes pueden hacerlo y hay quienes no pueden hacerlo por más que quieran ”, manifestó Ugarte en declaraciones con Canal N.

“Por eso el rol del Estado, por eso la necesidad de poner normas, todo lo que se ha discutido, por ejemplo, para que se priorice a las personas más vulnerables, y no es que yo me salto la fila y como yo tengo posibilidades económicas yo me vacuno, no es así”, agregó el funcionario.