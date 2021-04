Bellavista: regidor sufre atentado con bomba molotov en casa de sus suegros

Con información de Grace Mora/URPI-LR

Iván Pérez Lescano, regidor de la Municipalidad de Bellavista, denunció un atentado con una bomba molotov en contra de su persona y su familia, durante la madrugada de este domingo 25 de abril.

Pérez relató que el hecho sucedió en la casa de su suegra, en el distrito de La Perla, región Callao. De acuerdo con su testimonio a La República, la maletera de su auto estaba abierta y, tras cerrarla e ingresar a su casa, escucharon una explosión.

“Alrededor de las 4 de la mañana recibimos una llamada de la hermana de mi esposa, de que su mamá se había puesto mal. Nos trasladamos a la casa de mis suegros, que queda en La Perla. Al llegar, estuvimos viendo que la atendieron; y es ahí cuando mi cuñada que me avisa que la maletera de mi carro estaba abierta”, relató.

Ante esto, el regidor salió a cerrar la parte trasera de su auto. Minutos después, cuando ingresó a la vivienda de sus suegros, escucharon un ruido estrepitoso. “En un inicio pensamos que había sido el suministro de luz, pero luego sentimos el olor a combustible y vimos la botella con la mecha, que prácticamente había llegado al auto”, añadió.

Acto seguido, dio aviso a la Policía Nacional y Serenazgo del distrito. Pérez manifestó que dejará todas las investigaciones a cargo de las autoridades. Reveló que días antes una persona desconocida fue a su vivienda para obtener información de él.

“Yo seria irresponsable de juzgar o decir algo porque no tengo las pruebas. Es un hecho lamentable. Tengo temor por mi familia. He puesto todo en manos de la Policía. Hace cinco días vino una fémina a tratar de indagar, estuvo dando vueltas. No se le pudo ver el rostro porque tenía mascarilla. Preguntaba si vivía acá y pedía mi numero de celular”, detalló.