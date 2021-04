Piura: retrasos y aglomeraciones en primer día vacunación contra la COVID-19

Cientos de adultos mayores de 80 años padecieron por el retraso del inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus, el cual generó aglomeraciones y confusión para quienes no se encontraban registrados en el padrón de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura.

Desde muy temprano los adultos mayores llegaron hasta los exteriores de la Universidad Nacional de Piura (UNP), en el distrito de Castilla, para ser atendidos desde las 8.00 a. m.. Sin embargo, pasada las 9.30 a. m. las colas se extendieron por toda la Av. Andrés Avelino Cáceres.

Pese a que el personal de Diresa instaló sillas para que adultos mayores puedan esperar su turno, estas no fueron suficientes para todos. Asimismo, un grupo de ancianos aseguró que, a pesar de haber recibido la notificación de la vacunación, no aparecían en el registro de empadronamiento.

El titular de Diresa, Víctor Nizama Elías, manifestó que las aglomeraciones responden ante la poca cantidad de vacunas que le fueron entregadas al Gobierno Regional, y que los limita a iniciar un proceso de vacunación masivo para los más vulnerables.

“Algunas personas cuando las han llamado no aceptaron la vacunación, y ahora sí la quieren y crean todas estas situaciones. Este evento, lamentablemente al no tener las 40.000 dosis, no lo hemos podido hacer abierto, para que vengan todas las personas y acá las empadronamos. Hemos tratado de hacer lo más preciso posible para evitar que la vacuna se pierda, o evitar que las personas esperen”, expresó.

Según Diresa, en Piura hay 40.653 personas por encima de los 80 años; seguido el grupo etario de 70 a 79 años, que serían 71.937 personas, aproximadamente;y luego sigue el resto la población.