Jockey Plaza: largas colas un día antes del domingo de inmovilización

Un día antes del domingo de inmovilización social en Lima y Callao, se reportaron largas colas en los exteriores del centro comercial Jockey Plaza, en el distrito de Surco. Pese a la alerta extrema de la ciudad por los contagios de la COVID-19, cientos de personas acudieron al establecimiento para realizar sus compras.

Así lo registraron imágenes en las que se aprecia a una gran cantidad de ciudadanos de diversas edades esperando su turno para ingresar al señalado centro comercial.

“Voy al centro bancario, pero me topo con esta circunstancia de hacer cola tanto tiempo. Ya llevo media hora y no avanzamos. No hay distanciamiento”, declaró a Canal N una ciudadana desde su posición en la fila.

Según el referido medio de comunicación, los trabajadores del centro comercial señalaron que este cerraría sus puertas a las 6 p. m., es decir, a tres horas de iniciarse el toque de queda, tal como corresponde a este tipo de establecimientos.

Como se recuerda, debido a las actuales restricciones, el aforo para los centros comerciales, galerías conglomerados y tiendas por departamento es de solo el 20 % para las regiones categorizadas con nivel de alerta extremo, por lo que el Jockey Plaza no podía recibir la cantidad usual de clientes que suelen asistir en un fin de semana.

Doble mascarilla será obligatoria

Cabe señalar que, a través de una modificación del artículo 8.4 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el Gobierno peruano oficializó el uso obligatorio de doble mascarilla en la vía pública y en los centros con riesgo de aglomeración. Esta norma entrará en vigencia desde el lunes 26 de abril.