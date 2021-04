Tacna. El excandidato al congreso de Juntos por el Perú, César Copa Tijutani, fue citado a declarar ante la Policía, pues ha sido involucrado como presunto responsable del incendio del vehículo del periodista, Marco Sánchez Mamani.

Ese hecho ocurrió el 14 de abril y Sánchez sospechó que era una venganza por sus opiniones políticas. Un desconocido en una moto lanzó una bomba molotov a su auto estacionado fuera de la radio La Estación.

Copa se presentará hoy ante la Policía. “Niego totalmente los hechos. Es más no lo conozco al señor Marcos. No tengo amistad ni enemistad. Él tiene que explicar por qué me hace semejante atribución a mí”, aseguró.