Coronavirus en Perú: casos positivos aumentan a 1 754 150 y muertes a 59.440

El Ministerio de Salud (Minsa) informó hoy, sábado 24 de abril, que el total de infecciones por SARS-CoV-2 aumentó a 1 754 150 y las muertes a 59.440.

En las últimas 24 horas, se tomaron 74.934 pruebas y 3.861 de ellas resultaron positivas. En este momento la positividad acumulada es de 16,32%.

En tanto, el Minsa indicó que 428 personas fallecieron a causa de la COVID-19 en el último día. Asimismo, en el reporte se da cuenta de 15.258 hospitalizados por COVID-19, de los cuales, 2.646 permanecen en una unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación asistida.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea y hasta posibles lesiones en la piel.

Asimismo, algunas personas pueden perder el sentido del gusto y del olfato, así como presentar problemas para respirar cuando la enfermedad se complica.

Los síntomas más usuales son leves y aparecen de forma gradual. Incluso, cierta cantidad de personas se infectan, pero no desarrollan ningún indicio y no se sienten mal, lo cual podría ser peligroso por tratarse de un asintomático no detectado. La mayoría (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar algún tratamiento especial.

