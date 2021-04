La Contraloría General de la República detectó que la obra de mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO) no cumple con sus objetivos en la lucha contra la delincuencia, lo que generó perjuicio económico.

La entidad de control con el Informe N.° 006-2021 señaló que el 2 de abril de 2019, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz firmó un contrato con el Consorcio Ejecutor JLO de S/ 8,8 millones por un plazo de ejecución de 180 días para la construcción y equipamiento de una moderna central de vídeo vigilancia para disminuir el índice delincuencial.

De la revisión de los documentos, la Contraloría determinó que el ayuntamiento no advirtió en el informe de liquidación de obra las deficiencias de los componentes 3 y 4 relacionados al sistema de información y equipamiento, respectivamente.

De esta manera, indicó que esta situación podría generar un perjuicio económico de S/ 248.885. Además, anotó que este problema afecta la calidad y vida útil de los equipos.

No formularon observaciones

La entidad supervisora también anotó que el comité de recepción de la obra no formuló observaciones aun cuando los teléfonos IP instalados en la central de video vigilancia no funcionan porque no tienen línea telefónica, lo que impide recibir las llamadas de las personas afectadas por hechos delincuenciales.

Incluso se verificó que las siete cámaras tipo ojo de pez no cuentan con software, mientras un solo servidor de grabación fue instalado, a lo que se suma la faltan de cajas de registro de puesta a tierra.