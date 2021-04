Castillo en La Libertad: El Perú no se arregla con bombas, sino con educación

El candidato presidencial y líder del partido Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, estuvo de gira proselitista en el distrito de Chao, provincia de Virú, en La Libertad, en donde recalcó que el Perú no se arregla con la violencia, sino con políticas dirigidas a lograr el bienestar de la ciudadanía, especialmente la más pobre.

“El Perú no se arregla a cañonazos, el Perú no se arregla con bombas lacrimógenas, el Perú no se arregla con persecución a los dirigentes, el Perú no se arregla con más olvido y con más discriminación; el Perú habrá que sacarlo adelante con la educación, con el lápiz de la cultura para escribir una nueva historia, para escribir una nueva constitución que tenga color, olor y sabor a pueblo”, recalcó Castillo.

Asimismo, en el mitin que contó con gran cantidad de simpatizantes, criticó que desde el fujimorismo se le esté satanizando y sin embargo silencien graves violaciones a los derechos humanos.

“Hay una cruzada del otro lado para satanizar y callar la voz del pueblo. En nuestro gobierno, no vas a encontrar un gobierno que le saque el útero a las madres y mujeres peruanas porque honraremos y respetaremos lo más sagrado que es la salud y la vida de todos”, aseveró.

En otra parte de su discurso, el postulante a la presidencia de Perú señaló que liderará una campaña contra la corrupción para que los recursos del Estado lleguen realmente a los más pobres. “En nuestro gobierno, habrá muerte civil para los corruptos y tendrán que devolver lo robado”, acotó.