Cardenal Barreto: Urge alianza público-privada para actuar ante crisis sanitaria

La emergencia sanitaria y social, debido a la pandemia que afecta al país, obliga a buscar consensos y promover con urgencia una alianza público-privada y con la ciudadanía para responder y gestionar efectivamente ante la emergencia, exhortaron el cardenal Pedro Barreto y el antropólogo Carlos Aramburú.

“Tenemos que asumir una actitud responsable de escuchar el clamor de los pobres, el clamor de las personas que sufren esta terrible pandemia. Estamos en el pico más alto de esta segunda ola, con muchas muertes”, advirtió monseñor Barreto, en reunión del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia que dirige el padre Gastón Garatea.

Refirió que tanto en nuestro país como en el mundo se está viviendo una crisis política, que se acentúa por la emergencia económica y laboral, de la cual debemos salir mejores. “Tenemos que resucitar la buena política, que busca el bien de todos, comenzando por los más frágiles, que son los niños, los pobres, los excluidos, los que están en pobreza extrema debido a la pandemia”, indicó.

El cardenal invocó a hacer un lado nuestras diferencias, “responder y gestionar de manera eficaz, pronta y solidaria acciones frente a esta emergencia humanitaria que vivimos en el país”.

Recalcó que la importancia de que exista una alianza público- privada, ciudadana e interreligiosa, pensando en qué tipo de Perú queremos dejar a nuestros niños. Según Barreto, debemos pensar primero en la población vulnerable, sino “poco podremos hacer para gestionar eficazmente las acciones frente a la emergencia sanitaria, política y social que vivimos”.

Agregó que es clave la inversión en la infancia, que muchas veces pasa desapercibida para los políticos. “En toda la campaña política que hemos estado viviendo no he escuchado hablar de la problemática de la niñez. Por tanto, las dificultades que afronta la población vulnerable, tiene que estar presente en la iniciativa ciudadana que se viene proponiendo y que tiene por objetivo forjar una alianza estratégica para responder a esta grave crisis”, expresó.

Vigilancia ciudadana

El catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Aramburú, señaló que si no buscamos consensos y valores compartidos, no solo la campaña política, sino el Gobierno será de confrontación, que no llegaremos a nada.

Manifestó que será indispensable que la sociedad civil sea un “jugador activo” en los temas de incidencia y asesoría técnica para la reactivación económica básicamente en la reactivación económica y la protección de la democracia.

“Apelo a que nos concentremos en lo que nos une y no en lo que nos divide. También es necesario no olvidar que algo esencial en una democracia, y es la vigilancia ciudadana para evitar que, por ejemplo, haya regiones con una baja ejecución de sus presupuestos. Hay un gran problema con la capacidad de gestión y gasto eficiente, y es ahí donde las alianzas público, privadas, ciudadanas pueden vigilar que los presupuestos sean bien gestionados”, expuso.