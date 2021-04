VMT: denuncian que planta de oxígeno donada en diciembre no fue instalada

Desde Villa María del Triunfo, vecinos piden la instalación de una planta de oxígeno que fue donada por una empresa privada en el mes de diciembre. Esta infraestructura se encuentra en el Centro Materno Infantil en la zona de José Gálvez y aún no ha entrado en operación.

Ciudadanos denunciaron que existe demora en los trámites para iniciar con la instalación. Incluso, las autoridades no han respondido ningún documento, por lo que hasta la fecha, no hay abasto de oxígeno en toda la zona de Lima sur. La representante Zoraida Mucha mencionó en RPP que no existe voluntad política.

“No hay oxígeno ni gente con dinero”, exclamó. Así también, precisó que ya se han reunido con personal del Ministerio de Salud; no obstante, no hay respuesta. “Esto es demasiado para nosotros”, dijo. Esta planta tuvo un costo de más de un millón de soles y serviría para llenar balones de hasta 30 metros cúbicos.

El oxígeno medicinal es el insumo más buscado en la pandemia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno, aún no se cubre la gran demanda en todo el país. La empresa Linde Perú emitió un pronunciamiento sobre la actual situación por la COVID-19.

En su comunicado advierte que han pedido la atención inmediata para subsanar este grave problema. “Al respecto, sería importante constituir una mesa técnica donde participen las empresas, universidades, la sociedad civil y el gobierno para, en conjunto, establecer e implementar una estrategia que permita atender esta problemática urgente de la manera más eficiente”, se lee.