VES: hallan muerto a hombre cerca a su vivienda

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

La madrugada de este viernes 23 de abril, el cuerpo de Miguel Ángel Soto Blanco (36) fue hallado sin vida al costado de una vivienda ubicada en la zona de ampliación Oasis, Grupo 3, en el distrito de Villa El Salvador.

Según cuenta su madre, Juana Blanco Rosales, su hijo le había dicho que iría a tomar un caldo de gallida. Sin embargo, nunca regresó. Además, ella indicó que desde hace un año Miguel Ángel recibía constantes amenazas de muerte.

“Él me contó que lo amenazaban de muerte, pero no me llegó a contar el por qué, al parecer es por un altercado que tuvo con esas personas. Por eso, siempre que salía me decía que cualquier cosa que le pasara, llamara a un número, que él sería el responsable”, sostuvo la mamá a La República.

Asimismo, la madre del fallecido añadió que sus vecinos la alertaron del hecho, ya que tres sujetos a bordo de un auto negro lo estuvieron siguiendo desde que salió de su casa. Horas después, su cuerpo fue hallado a minutos de la vivienda. La familia sospecha de dos personas.

“Sospecho de dos personas. Tengo conversaciones de WhatsApp donde lo amenazan, hay números, hay testigos que han visto que lo han estado correteando en un carro negro, adentro habían tres, eso fue como a las dos de la mañana. Él siempre llegaba a casa”, narró.

Efectivos de la comisaría de Pachacámac se hicieron presentes en el lugar para continuar con las diligencias.

Finalmente, la madre del occiso pidió justicia por la muerte de su hijo y exigió que la situación se esclarezca. El hombre de 36 años, quien se dedicaba a la zapatería, deja en la orfandad a un joven de 18 años.

“Pido justicia, que se aclare todo esto. Hay mucha corrupción, no pueden venir a quitar la vida a la gente como si nada”, culminó.