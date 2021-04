Policías abaten a delincuente que asaltó a vecino que iba a trabajar

Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron detener un asalto cuando un delincuente se encontraba sustrayendo los objetos personales de un vecino en la cuadra 6 del jirón Las Violetas, situado en la urbanización La Primavera, El Agustino.

Tras la intervención de la PNP se produjo un intercambio de disparos entre el delincuente y uno de los efectivos en medio de la pista, donde se encontraron 14 casquillos de bala en el lugar. El hampón, a quien le cayó uno de los proyectiles, perdió la vida.

Un familiar de este sujeto que llegó al lugar de los hechos, manifestó que Carlos Cayo Huamán de 21 años no era un delincuente, que él se encontraba en una reunión y que la policía lo habría confundido.

“Él se encontraba en la reunión de un amigo, yo lo he dejado ahí. Mi hermano no es un delincuente, yo me he enterado de esto por las noticias”, indicó a los medios de comunicación.

Asimismo, la mujer aseguró que el arma que se le encontró al joven no era de verdad sino de juguete y que los policías lo habrían confundido.

“Ellos habían salido a comprar cerveza, mi hermano no es un delincuente esa arma que tiene es de juguete. Mira cómo han dejado a mi hermano, le han disparado hasta matarlo. Que le hagan un análisis para que veas que tiene alcohol en la sangre”, dijo.

