Francisco Sagasti: “Es inaceptable que la gente muera por falta de oxígeno”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que ante la grave crisis sanitaria que atraviesa el país se hacen todos los esfuerzos para atender las necesidades, pero reconoció que no se dan abasto.

El jefe de Estado llegó a Piura para entregar 9.360 dosis de la vacuna de Pfizer destinadas a inmunizar a los adultos mayores de 80 años. Durante la conferencia de prensa los periodistas le consultaron qué acciones tomaría el Ejecutivo para afrontar la situación en la región, una de las más golpeadas por la COVID-19.

Una de las consultas fue sobre la escasez de oxígeno en los establecimientos de salud y le recordaron el caso del Hospital de Talara donde cerca de 10 pacientes fallecieron precisamente por falta de oxígeno medicinal.

“Es inaceptable que la gente muera por falta de oxígeno en Piura, Talara o en cualquier parte del país. (...) Estamos haciendo todo lo posible que se puede hacer y más. Sabemos que la situación es crítica, pero hay cosas que trascienden y sobrepasan las capacidades existentes y no se pueden sacar del aire. Lo que estamos haciendo es lo imposible y más aún para evitar esas situaciones trágicas que se producen no solo en Piura si no en todo el país”, agregó.

Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que junto a la empresa privada y la sociedad civil están tratando de instalar el mayor número posible de plantas de oxígeno, así como la importación del insumo y la adquisición de isotanques. Asimismo, anunció que están buscando cerrar la compra de 4.000 concentradores de oxígeno.

“A veces no se puede contar con todas las plantas de oxígeno que uno quisiera para distribuirlas en todo el país. Cada lugar que he visitado tiene demandas de oxígeno y de camas UCI porque esta pandemia ha colocado no solo al Perú, si no a todo el mundo, en una situación extrema debido a la difusión muy rápida de los contagios y de la enfermedad. Por estas razones lo que estamos tratando de hacer es conseguir el mayor número de vacunas posibles en el menor tiempo”, mencionó Sagasti.

Por otro lado, el presidente dijo que hasta fines de abril Piura recibirá 21.060 dosis de Pfizer para adultos mayores de 80 años y desde mayo llegarán más lotes de forma regular.