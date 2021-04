El virus les quitó a su padre y un criminal amenaza sus vidas

Miriam Arroyo y sus cuatro hijos viven un drama que apenas los deja dormir. Dos meses y medio después de que su esposo falleciera víctima del coronavirus, el miedo vuelve a sus vidas: y es que desde hace diez días reciben amenazas de muerte por una supuesta deuda de US$ 35 mil que, según anónimos extorsionadores, su cónyuge contrajo con un hombre denominado “El Patrón”.

“Ustedes se han equivocado de personas, caballero, nosotros no tenemos dinero, lo poco que nos queda es para pagar las deudas bancarias”, dice Miriam, contestando un mensaje de texto por WhatsApp.

“Me paga la deuda de ‘El Patrón’ con plata o con sangre. Lo mato al chinito que tiene dos años o al hijo mayor que acaba de ser papá. Tú decides a cuál de tus dos hijos quemamos”, indica la respuesta del otro lado de la línea.

El autor de la amenaza sería un individuo de origen extranjero, aunque, en realidad, para la Policía sería una pequeña banda local de delincuentes.

Lo cierto es que se trata de un extorsionador que no sabe que sus intimidaciones han sido grabadas y que la Policía ya trabaja en su identificación para capturarlo.

“Son extorsionadores extranjeros que me piden 35 mil dólares aduciendo que mi esposo les debía, lo cual no es cierto. Mi esposo no tenía más deudas de las que tenemos con el banco”, refiere la desesperada madre de familia.

Miguel, el hijo mayor del fallecido, sospecha de extrabajadores que laboraban en la empresa de servicio de lavado de autos que tenía la familia, ya que eran los únicos a quienes se les brindaba los números de celular. Había venezolanos, cubanos y colombianos y, por los audios enviados, los extorsionadores tienen acento extranjero.