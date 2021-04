Anular TLC afectaría a agroexportadores pequeños y medianos

Daniel Lozada Herrera y su familia dedican su vida a la chacra desde 1940. Su abuelo, Trinidad Lozada, inició un pequeño proyecto verde de unas cuantas parcelas de alfalfa y algunas vacas en medio del desierto de Santa Rita de Siguas, ubicado a una hora y media de Arequipa. En sus inicios, el predio agrícola daba trabajo a 7 personas.

Hace 25 años, los Lozada dieron un giro para exportar páprika y cebolla amarilla dulce. Hoy el fundo se extiende en 60 hectáreas y genera ingresos anuales de S/. 240 mil. Además emplean a 120 personas.

Los envíos más importantes de los Lozada al exterior coincidieron con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2006. Desde ese año, Perú firmó 21 acuerdos comerciales. En Arequipa, el ajo, la palta, la uva, granada y yerbas aromáticas, como orégano, van a esos mercados internacionales.

Lozada afirma que con los TLC “generaron riqueza en el desierto” y eficiencia en el campo. Por ejemplo, para que la producción sea rentable, cambió el riego de inundación por el de goteo. En la cadena de valor de la agroexportación, los empleos se cuadruplican. Además de los trabajadores directos, se encuentran los que empacan, los que transportan, etc.

Harakiri

La agroindustria, textiles y minería, son los tres sectores beneficiados con los TLC. Durante el 2020, el primero generó ingresos de US$ 7,500 millones. Para este año, incluso con las restricciones por la COVID-19, se proyecta a US$ 8,000. El plan de gobierno del candidato Pedro Castillo plantea la “revisión, regulación o anulación” de los mismos. Aunque Castillo, en las últimas horas, ha dicho que no se cambiará lo que funciona bien.

Los TLC son convenios con uno o más países para el intercambio comercial fácil. Su firma permite que el productor o empresario lleve sus productos al extranjero sin pagar aranceles o impuestos y viceversa. El economista Glen Arce, explica que estos acuerdos permiten para que el pequeño y gran exportador crezcan. “Anularlos sería lanzar una bomba nuclear a la economía. Nos haríamos un harakiri”, dice. Además incentivaría el contrabando.

Perfectible

El especialista en agroexportación Saúl Durán, agrega que todo acuerdo es perfectible. Recuerda que su modificación es posible pero debe ser bilateral.

Durán reconoce que hay sectores, como el calzado, afectados con los TLC. La industria China con precios bajos y productos de baja calidad relegaron al empresario nacional. Encontrar el apoyo del Estado, la asociatividad y el mercado adecuado es una alternativa. Pone como ejemplo, empresas como Renzo Costa con éxito en el mercado exterior.

Para el especialista, un error del Gobierno, que ha perjudicado a productores locales, sobre todo de arroz y azúcar es haber retirado la franja de precios, que permite el ingreso de productos similares del exterior a precios muy bajos. Ello debe replantearse.❖

Exportadores son pequeños

El ex viceministro de Agricultura, Huber Valdivia, advierte que sería un grave error romper compromisos con otros países. “La linea no va por anular los tratados sino en apoyar de forma correcta al agricultor con tecnología de manejo de cultivo, manejo de agua, valor agregado, asociatividad y financiamiento que debe ir de la mano con información”, comenta.

Valdivia pone en duda que la exportación solo favorezca a “los grandes”. Recuerda que en Arequipa solo 15 mil ha. se dedican a la exportación. No obstante, el 85% de los que exportan son pequeños y medianos agricultores.