Amazonas: captan a profesora enseñando a su alumno en parque de Chachapoyas

Una profesora del colegio Santa Rosa de Luya Urco, en la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas, fue captada enseñando a su alumno, sentados en el parque de la Mama Nate, debido a que el menor no cuenta con un equipo móvil, ni una computadora para que mande evidencias de trabajo y aprendizaje.

La ciudadana Yenny Solis Calero, a través de su Facebook, posteó: “Dentro de tanta tristeza y desesperanza, dentro de tanto irresponsable que sale por las puras como en esta foto se puede apreciar a un costado de la misma a una señora enseñando a un niño”.

“Al ver detenidamente a los dos y por los ademanes que hacían me pude dar cuenta que era una profesora y su alumno, me acerqué y le pregunté y me dijo que sí que efectivamente es profesora y que venía a enseñarle al niño porque él no contaba con un equipo móvil ni una computadora como para que le envíe sus evidencias de trabajo y aprendizaje”, precisó Solis Calero,

“Tal fue mi alegría de saber que hay personas que realmente aman su trabajo y aman a su prójimo, porque eso es amar, eso es querer, eso es actuar con hechos y no con palabras. Le pedí que me diera su nombre y en que colegio enseñaba. Me contestó que se llamaba Milagros Bustamante y que enseñaba en el colegio Santa Rosa, aquí en Luya Urco”, expresó.

“Esta experiencia me llena de alegría de saber que no todo es malo y esperamos que estos actos se multipliquen. Gracias profesora Milagros Bustamante, es usted una profesora digna de imitar”, finalizó Yenny Solis Calero.