La Libertad: Ejecutivo descarta una nueva cuarentena absoluta

Los altos números de contagios y fallecidos en La Libertad motivaron a que el Comando Regional COVID-19 tome la decisión de solicitar una cuarentena de 15 días; sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales, descartó esta posibilidad durante su visita a Trujillo.

Para el también coordinador del Ejecutivo en esta región, este tipo de medidas no dan resultados positivos y se debe adoptar otras más efectivas.

“Vamos estudiando indicadores y no tomamos medidas de cuarentena absoluta porque hemos visto que, cuando se ha tomado, no se ha cumplido con responsabilidad, no han tenido los resultados deseados”, manifestó a SolTV.

Además, agregó, que esta causa retraso en la reactivación económica y genera problemas para las familias. Gonzales indicó que la mejor forma de evitar contagios de la COVID-19 es cuidarse y cumplir las normas de bioseguridad.

“Lavarse las manos y guardar la distancia social, esa es la garantía para no contagiarnos. Las personas que cumplen las medidas generalmente no se contagian”, enfatizó.