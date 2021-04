Gobernador de Tacna pide abrir frontera pese a que Chile la tiene cerrada

Tacna. Hace dos días, el gobernador regional Juan Tonconi Quispe, acompañado de representantes del comercio y turismo, asistió a la tercera sesión descentralizada de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para proponer la apertura progresiva de la frontera con Chile a fin de reactivar la economía tacneña.

En la cita se informó que un 60% de tacneños depende del comercio, manufactura y turismo y que el turista chileno representaba el 70% de los clientes del comercio y turismo. Son casi 50 mil empleos indirectos perdidos.

El jefe de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud, Edgard Tejada, sostuvo que la apertura de la frontera no depende de un solo país, sino de dos. “Y Chile tiene su posición bien clara (aún no hay apertura). Nosotros no podemos obligar a otro país a abrir sus fronteras, ni el Congreso ni la Cancilleria, ni el gobierno regional”.

Por su parte el infectólogo Gary Ramos, no es conveniente aún insistir en una apertura de la frontera peor aún con la aparición de nuevas variantes de la COVID-19.