Exvoleibolista Milagros Moy sufre accidente y pide apoyo de Municipalidad de San Isidro

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

Días atrás, la exvoleibolista Milagros Moy sufrió un accidente cuando circulaba con su bicicleta en un parque de San Isidro. Mientras transitaba por la avenida Pezet, antes de llegar a la avenida Camino Real, su rostro sufrió un fuerte impacto contra la rama de un árbol que invadía la vereda.

“Ahí la gente hace deporte. Corre, camina y monta bicicleta porque no existe una ciclovía, sino que solo está la pista. Por como se maneja en Lima, es un peligro ir por la pista. Por eso yo estaba yendo por esa zona. Entonces, antes de caminar hacia la avenida Camino Real, miré hacia la esquina para ver si no venía alguien. En ese momento impacté con el árbol”, explicó en entrevista para La República.

El incidente dejó graves lesiones para la exdeportista, que hasta la fecha va gastando más de 8.000 soles en cirugías, pruebas y tratamientos: “La reconstrucción de la frente fue la primera operación que me hicieron. Luego se tuvo que desinflamar mi ojo para que confirmen una segunda operación que me realizaron este lunes. Me pusieron una malla de titanio con seis tornillos ajustados al hueso. Pasé por neurocirugía para cabeza y cuello. También tengo una fractura en la nariz que no es operable, y he perdido sensibilidad en la frente. Ha sido un impacto bastante fuerte”, detalló.

Pese a que una distracción suya tuvo que ver con el choque, los vecinos que la auxiliaron le comentaron que no es la primera vez que se producen accidentes de este tipo en la zona, por lo que la Municipalidad de San Isidro pudo haber tomado alguna medida de prevención.

En esa línea, Milagros Moy comentó que intentó comunicarse con las autoridades del municipio para recibir algún tipo de apoyo: “Mi hermana es la que se comunicó con el gerente de Participación Vecinal para llegar al alcalde y que ella pueda reunirse con él para explicarle todo lo sucedido, ver qué opciones o qué solución podía darnos. Antes de yo presentar una denuncia oficial, quería primero reunirme en buenos términos con él. Fue imposible, a mi hermana nunca le dieron una respuesta concreta”, señaló.

La exvoleibolista explicó que, días después, el gerente de Participación Vecinal envió a su hermana fotos del árbol ya cortado, como si esa fuera la solución planteada por la Municipalidad de San Isidro: “Este es un problema que ya los vecinos de San Isidro se han venido quejando hace años, porque no ha sido el único accidente que ha sucedido, y la municipalidad no hace nada, pero da la casualidad de que me estrello y lo cortan súper rápido”.

A la izquierda, cómo resaltaba la rama del árbol el día del accidente. A la derecha, el árbol tras ser cortado. Foto: Pamela Advíncula / URPI-GLR

Apelando a la consideración de las autoridades del distrito, Milagros Moy volvió a dirigirse a ellas a través de las cámaras de La República. “El pedido es que al menos llamen y den alguna solución. Que muestren más sensibilidad e interés por el accidente que ha pasado, y alguna solución que me puedan brindar”, concluyó.

Tras lo ocurrido, las compañeras de vóley de Milagros se han unido para organizar vía Facebook una rifa para este sábado 24 de abril, que permita apoyarla con los gastos que ha tenido. Para mayor detalle de este evento, los interesados pueden escribir al número 999092644.