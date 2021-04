Evaluarán pedido de planta de oxígeno para Chiclayo recién en mayo

Pese a que el oxígeno medicinal es un insumo vital en la lucha contra el coronavirus, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) convocó a sesión extraordinaria para abordar la necesidad de instalar una planta productora en esta provincia el próximo 6 de mayo, tres semanas después desde que se hiciera el pedido formal.

En la invitación cursada el último miércoles 21 de abril, la MPCh citó para la sesión virtual del Concejo Municipal en la mencionada fecha con un único punto de agenda: “Declaración de interés municipal en la lucha contra la COVID-19 y de necesidad pública de la implementación de una planta generadora de oxígeno medicinal para la provincia de Chiclayo”.

Esto fue criticado por los regidores de minoría. El 14 de abril, ellos apoyaron la iniciativa emprendida por el concejal Percy Espinoza Gonzáles de adquirir este sistema frente a la gran demanda que existe de parte de infectados que siguen el tratamiento en sus domicilios y en los mismos hospitales.

“Me extraña que algo tan importante se haya convocado recién para el 6 de mayo, después de tres semanas de haberse solicitado. Estas sesiones se pueden realizar inmediatamente. Aunque no me asombraría que, por cualquier razón, esa sesión no se lleve a cabo. El alcalde Marcos Gasco es impredecible”, declaró el regidor Jony Piana durante una entrevista con el semanario Expresión.

Por su parte, Espinoza Gonzáles, en declaraciones a este mismo medio de comunicación, agregó: “La población está desesperada por oxígeno y no podemos esperar más de 15 días para desarrollar una sesión extraordinaria. Eso es un tema de voluntad política y capacidad técnica”.

Los concejales de minoría también criticaron a sus colegas de mayoría Junior Vásquez y María Berna, quienes viajaron a Hualgayoc (Cajamarca) para “conocer sobre la gestiones para adquirir una planta de oxígeno”. Aseveraron que dicha información puede ser solicitada a instituciones, como la Gerencia Regional de Salud o esa misma municipalidad, por correo y sin hacer dicho gasto.