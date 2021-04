Expertos: No hay ningún indicio de que esta catástrofe sanitaria mejorará

Todavía no termina abril, pero ya se ha convertido en el mes con más fallecidos confirmados por Covid-19 registrados a la fecha. En lo que va del 2021 ya han muerto 20.537 personas, mientras que en todo el 2020 la cifra de decesos por el virus fue de 37.124, según el analista de datos Rodrigo Parra. ’'Por el momento no hay ningún indicio de descenso, al contrario, está aumentando’', sentencia.

Percy Mayta-Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, señala que, si bien las vacunas ayudarán, estas no servirán para mitigar la segunda ola. ’'Tenemos que aplicar una serie de intervenciones. La población en general, y creo que el Gobierno, nos hemos acostumbrado a la muerte”, dice.

En los casi tres meses restantes del Gobierno actual, además de las mascarillas y vacunas, el experto señala que se tienen que reforzar otras medidas de bioseguridad, como el distanciamiento, por medio de campañas de comunicación efectivas.

Parra detalla que la tendencia de positividad, porcentaje de pruebas positivas del total hechas, ha vuelto a aumentar desde hace tres semanas. Por ello, Mayta-Tristán indica que no sería extraño que las muertes se sigan incrementando.

Para él, se deben realizar diagnósticos tempranos, lo que implica aumentar el número de pruebas y aislar a las personas que resulten positivas, así como repartir pulsioxímetros.

En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, siente que el Gobierno está esperanzado en las vacunas, mientras existe pasividad respecto a las intervenciones de salud pública. Él recuerda que en el país existen millones de personas que hablan quechua y aimara, por lo que es vital que se realice una comunicación estratégica en cada idioma con interlocutores conocidos para que la población les haga caso.

Asimismo, pese a las declaraciones del presidente Francisco Sagasti sobre las cuarentenas, Palacios dice que el CMP apuesta por una que es extremadamente focalizada, para no detener la economía, y que sea integral. El decano también indica que, aparte de la importación, se debe instalar una planta de oxígeno en cada hospital grande.

Coronavirus en Perú

Plan de 100 días

Pese a que la pandemia será una de las principales tareas del próximo Gobierno, aún se desconocen sus equipos técnicos de salud en su totalidad, así como las acciones concretas que se deberían realizar en los 100 primeros días de mandato.

El CMP, actualmente, ya tiene uno que se basa en tres ejes que reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra el virus. Pero no le hacen caso los candidatos.

El primer eje es el de la inmovilización de personas. A la fecha se sabe que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se han mostrado en contra de esta medida. Sin embargo, Palacios habla sobre una que sea ’'altamente focalizada con intervenciones de alta precisión’', que incluye no más de 100 distritos en todo el Perú, donde se deben aplicar cercos epidemiológicos. Para esto, se tiene que contar con mayor vigilancia y fiscalización porque, si no, la cuarentena no funciona.

El segundo eje es el tamizaje, que tiene que ser hecho con pruebas moleculares. Palacios explica que, según nuestra población, se requerirían más de 120.000 por día, que es casi el doble de lo propuesto por la candidata fujimorista. Respecto a los laboratorios para procesar las pruebas, añade que se pueden hacer alianzas con universidades que tienen lo necesario.

Y el tercer eje habla sobre la ’'protección del escudo sanitario’'. Esto implica ampliar el número de camas UCI, mejorar la cantidad de recursos humanos y la disponibilidad de oxígeno.

Hasta ahora, el CMP ha enviado una carta a ambos partidos solicitando una reunión para explicarles y entregarles el plan, pero no han recibido respuesta. ’'Tienen que replantear su estrategia y preocuparse más por la salud de la gente’', concluyó.

EE. UU. recomienda a sus ciudadanos no viajar a Perú

Sobre la alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos en Perú, en la que recomendó a sus ciudadanos no viajar a nuestro país, el ministro Ugarte señaló ayer que la situación, debido a la variante brasileña, se ha extendido a distintos países de la región y no solo afecta al Perú.

Asimismo, recordó que vienen comprando oxígeno líquido, recibiendo donaciones de plantas de oxígeno y adquiriendo concentradores. “A la fecha se cuenta con 175 plantas del recurso a nivel nacional, pero la meta es llegar a 300”, aseguró el ministro.

Ayer, el presidente Francisco Sagasti se reunió con los integrantes de la Comisión Especial Covid-19 del Congreso, con el fin de explicarles las medidas de contención en todo el país.

COVID-19

COVID-19

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.