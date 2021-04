Jorge Muñoz pide a Gobierno implementar cuarentenas focalizadas

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, pidió a Gobierno que se implemente las cuarentenas focalizadas en diferentes distritos del Perú ante la recomendación del Colegio Médico. En esa línea, detalló que las cifras actuales demuestran que las estrategias no han funcionado y estamos con un alza en los decesos.

Así también, mencionó que se debe agilizar la compra de vacunas contra la COVID-19 a fin de aumentar el número de inmunizados. Nuevamente, el burgomaestre invocó al Ejecutivo a que autorice a los privados a adquirir dosis contra la enfermedad.

“Lo que se ha venido haciendo no ha traído el resultado debido. Más allá de las fiscalizaciones, lo que hay que hacer ahora es oír al Colegio Medico que ha hecho planteamientos que no se han estado oyendo. Se debe hacer cuarentena focalizada. Tiene que haber un esfuerzo para traer las vacunas, en Colombia se autorizó a los privados a comprar, sé que en este momento no hay venta para privadas, pero hay que estar un paso adelante y permitirlo sin prejuicio de que el Estado también compre”, dijo en RPP.

Asimismo, reiteró que aún faltan más esfuerzos para que se logre la vacunación masiva. “Tenemos capacidad de dos millones de dosis, o sea podemos vacunar a un millón de personas. Hay 24 millones que estamos a la expectativa de poder acceder a la vacuna. Son cosas que tiene que reformularse, hay esfuerzos pero hacen falta más”, agregó.

Abril a punto de convertirse en el mes con más fallecidos por COVID-19

El mes de abril ha sido el más golpeado por la COVID-19. Solo en los primeros 19 días, este mes registró 5.376 decesos.