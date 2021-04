COVID-19: joven perdió a 13 miembros de su familia y pide cama UCI en Ica

Desde Ica, una joven identificada como Helen Yáñez mencionó que ha perdido a 13 miembros de su familia a causa del nuevo coronavirus en el hospital San Juan de Dios en Pisco. La fémina denunció que los nosocomios en esta zona de la región no cuentan con camas de alto flujo o UCI para salvar a los pacientes infectados.

“Yo tengo 13 familiares fallecidos. El último fue mi abuelo de 74 años. Cuando él falleció me llamaron a las 10.00 a. m., muchas horas después de su deceso. La mayoría de pacientes muere así porque no hay camas”, indicó en Panamericana.

Además, expresó que su tía falleció, luego de acceder a una cama de alto flujo. “Ella estaba saturando con 70 y tuve que discutir con el personal para que la pasaran porque había camas disponibles”, precisó. Así también, pidió una cama UCI para su padre que está internado y su estado es sumamente delicado.

“¿Qué pasa con las autoridades? Yo no quiero perder a mi papá. Aquí hay un montón de gente que necesita alto flujo y necesitan personal. No tienen sensibilidad con las personas. Nosotros tenemos que ir hasta Ica porque no hay implementos, no hay nada”, exclamó.

Por otro lado, aseguró que el personal médico ya se encuentra agotado, por lo que el apoyo es mínimo en los establecimientos de salud. Según el Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos en Ica era de 2.762 hasta el mes de febrero. En el último reporte, Perú presentó la muerte de 400 personas en solo un día.