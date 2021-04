COVID-19: bombero Mario Casaretto es dado de alta tras 44 días en UCI

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

Mario Casaretto, jefe departamental de Lima Centro de los bomberos, fue dado de alta la tarde de este miércoles 21 de abril luego de permanecer 65 días internado por el nuevo coronavirus.

El 5 de febrero, el rescatista fue internado en el hospital Almenara tras dar positivo a la enfermedad. Luego de realizar una tomografía, los médicos constataron un avanzado compromiso pulmonar, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y requirió ventilación mecánica.

A Casaretto La Torre se le instaló una cánula de alto flujo, pero 36 horas después tuvo que ser entubado. Permaneció 44 días en UCI y poco a poco sus pulmones comenzaron a mejorar, explicó la presidenta de EsSalud, Fiorella Moninelli.

El comandante general del CGBVP, brigadier Luis Ponce La Jara, junto a otros miembros de la institución, estuvieron presentes en una pequeña ceremonia que se realizó en el nosocomio.

“Es una oportunidad que te da Dios, de repente, por todo lo que has hecho en la vida diaria. Quiero recomendar a los ciudadanos que de nosotros depende. No es que la COVID-19 te busque a ti. Nosotros salimos a buscarlo cuando no usamos mascarilla, no estamos en distanciamiento social o no nos lavamos la mano”, declaró Casaretto durante una cobertura de La República.

