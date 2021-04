SJM: jubilado denuncia el robo de su ahorros con el cuento de la lotería

Por Gianella Aguirre / URPI - LR

La mañana del 14 de abril, el señor Constancio Araujo Ayala (71) salió como todas las mañanas a comprar su periódico. Una vez en el punto, un hombre más joven que él se acercó pidiéndole ayuda para leer un papel dado que, según indicó, se había ganado la lotería pero no sabía leer ni escribir y requería de la asistencia de alguien más.

“Yo salí el día miércoles a las 9.00 a. m. de mi casa. De pronto, se me acercó un sujeto diciéndome que era de origen humilde y que había ganado la lotería. Me enseñó un papel donde estaba escrito ‘Por favor, ayúdale’”, relata el señor Araujo.

Cuando la víctima le consultó al sujeto cómo podía ayudarlo, este le explicó que cobrando el dinero de la lotería. Asimismo, le ofreció darle S/ 10.000 del premio ganado.

“‘Vas a ganarte S/ 10.000, por favor’ me dijo. De pronto se presentó otro sujeto con dejo cajamarquino que se ofreció a ayudarnos. La primera persona (el supuesto ganador de la lotería) aceptó la ayuda, pero nos pidió que no dijéramos nada a nadie porque tenía temor de que le robaran”, relata el jubilado.

El sujeto que supuestamente no sabía leer ni escribir les dijo a ambos que para hacer el cobro del premio, el señor Araujo tenía que dar una garantía. Sin sospechar nada malo, el septuagenario los llevó hasta su domicilio donde tenía S/ 800. Sin embargo, el presunto estafador le dijo que ese monto no era suficiente, ya que a cambio él le daría S/ 10.000 .

“Les dije que tenía mis ahorros en el banco, y se me hizo extraño porque había un taxi listo para llevarnos. Me fui con el sujeto con dejo cajamarquino y él me ayudó a sacar el dinero del cajero, sacó dos veces y volvimos. Al llegar, el que había ganado la lotería me pide que le enseñe la plata, yo la saco de mi bolsillo y se la doy. Él me entrega una bolsa negra con un fajo de dinero y me dice que lo guarde rápido en mi casa porque nos teníamos que ir a cobrar el premio”, narra el agraviado.

En ese momento, el señor Constantino ingresó a su domicilio para guardar el monto retirado, y es cuando se da con la sorpresa que el fajo de billetes era en realidad papel periódico envuelto . Al salir rápidamente, ya no encontró a los sujetos y decidió ingresar a su domicilio para tranquilizarse dado que sufre diabetes.

“Cuando fui a ver la bolsa que me dio no era mi plata, era papel. Yo sufro de diabetes y presión, en ese rato me sentí mal”, indica el señor Constantino, quien señala que no quería contarle a sus familiares por la vergüenza que sentía de haber sido engañado de esa forma.

La comisaría de San Juan de Miraflores se encuentra a cargo del caso y ya avanza en las investigaciones correspondientes para dar con esta banda de estafadores y ver si hay más víctimas de robo con la modalidad de la lotería.