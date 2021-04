Mujer denuncia amenazas de muerte por parte de su expareja

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

Antonella Huapaya Casaretto (26) denunció las constantes amenazas de muerte que recibe por parte de su expareja Álvaro José de Freitas Villarroel (29), quien actualmente radica en Portugal. Ambos se conocieron a través de las redes sociales a inicios de este año e iniciaron una relación a distancia.

”Todo empezó el día 14 de abril, a raíz de que terminamos la relación el día 13, esta persona empezó a violentarme psicológicamente con insultos y amenazas de publicar contenido privado con mi familia y amistades”, cuenta.

En uno de los constantes correos que Antonella recibe, este hombre le envió capturas de lo que sería una conversación que sostuvo con un sicario vía WhatsApp, donde encarga acabar con la vida de esta joven. “Necesito sacar a alguien de circulación. Matarla. Es una jeva. ¿Conoces a alguien que haga eso? El billete está, solo la quiero muerta” , se lee en el chat, a lo que el receptor responde: “Ok, hermano. Déjame coordinar con los panas, yo ahorita estoy tranquilo, pero tengo a los causas que hacen ese trabajo”.

En una de las recientes llamadas que sostuvo con él, este hombre amenaza también con hacerle daño a su madre y hermana. “Te voy a dar donde más te duele, tu mamá o tu hermana, una de las dos va a pagar”, dijo.

En otra de las conversaciones, De Freitas le solicita 170 euros a cambio de no publicar contenido íntimo. Sin embargo, ella sostiene que aun así este sujeto viene usando su nombre en redes sociales y sitios web pornográficos. Ante esto, la agraviada lo denunció por acoso cibernético en marzo de este año, sin saber que quien era su pareja en ese entonces estaba detrás de la cuenta falsa que la chantajeaba.

El chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual son delitos que fueron incorporados en el 2018 al Código Penal, los cuales son sancionados con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

Antonella presentó la denuncia ante la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divinse) y espera que las autoridades le puedan otorgar las garantías necesarias para su vida.

“Pido que por favor tomen cartas en el asunto de manera más apresurada. No quiero ser un número más , no quiero ser una víctima más de este tipo de persona. Son amenazas de muerte, nadie merece esto. No puedo dormir tranquila pensando que esta persona puede ya estar viajando.”, mencionó.

¿Cómo denunciar violencia de género en línea?

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia de género, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Estos canales también pueden utilizarse para casos de violencia de género en línea. Sin embargo, la ONG Hiperderecho sugiere acudir directamente a la Fiscalía, o reportar el hecho a través del portal web del MIMP noalacosovirtual.pe.