Los Olivos: familia reporta desaparición de adolescente de 16 años

Emely Milena Chaupi Huarac tiene 16 años y despareció el pasado 17 de abril del 2021 en el distrito de Los Olivos. Cuando salió llevaba puesto un polo color verde y blanco, un buzo fucsia, zapatillas rosadas y una pequeña cartera melón.

Según información brindada por Adaluz Huarac Rojas de Chaupi, madre de la desaparecida, la última vez que se vio a la menor fue en la primera de Pro frente al banco BCP, tras dejar una laptop donde un técnico para que la repare.

“No se llevó objetos de valor, ni dinero. Tampoco su ropa”, dijo Adaluz a La República.

Asimismo, la progenitora manifestó que Emely no tiene antecedentes de haber escapado de su hogar y que previamente no notó cambios en el comportamiento habitual de su hija. Añadió que sospecha que pudo haberse fugado con un joven 5 mayor que conoció a través de internet.

“Descubrimos que tuvo un enamorado por internet, (que conoció) por Free fire. Preguntando a sus amigos, nos dicen que se llamaba Luis y que vive en Trujillo”.

En ese sentido, lograron contactarse con Luis José Marquina Acosta (21) y confirmó que mantuvo una relación sentimental con Chaupi Huarac; sin embargo, terminaron el pasado viernes 16 y se bloquearon de las redes sociales.

Los padres de la menor le pidieron a Luis que comparta su ubicación en tiempo real. No obstante, les envió una dirección sacada de Google.

“Esta no es la ubicación real. ‘Si dices que estás en Trujillo, quiero que me compartas tu ubicación real’, le dijimos… desde ahí ya no nos responde y apagó el celular”, añadió Adaluz.

La denuncia por desaparición se realizó en la comisaría de Puente Piedra; sin embargo, la progenitora lamentó que no se avance en las indagaciones.

“Agregamos al chico en la denuncia. No me quieren apoyar (en la comisaría) como debe de ser, no sé qué esperan”, cuestionó.

Si conoce alguna información o a alguien que ayude a dar con su paradero, no dude en comunicarse a los siguientes números: 995 418 538 / 939 754 232 / 910 035 774.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942072845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

Desde octubre hasta diciembre del 2020, el nuevo sistema de búsqueda de desaparecidos permitió encontrar a más de 200 personas y, además, se han activado alrededor de 380 alertas de emergencia, con las cuales se optimiza la labor del personal encargado de ubicarlos.