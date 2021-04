Defensoría del Pueblo pide al Gobierno que distribuya mascarillas de calidad

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde pidió al Gobierno que distribuya mascarillas de calidad de manera gratuita ante el incremento de casos positivos y decesos por la COVID-19. Así también, señaló que esto debe realizarse con mayor énfasis en zonas de mayores índices de contagios y niveles de pobreza extrema.

En esa línea, la institución recalcó que “las mascarillas de tela no serían una medida preventiva suficiente, en tanto pueden estar mal confeccionadas o no logran un buen ajuste”. Asimismo, reiteró que el Ministerio de Salud no estaría cumpliendo con las especificaciones técnicas de las confección de mascarillas textiles de uso comunitario, conforme lo menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Cabe recordar que, desde julio de 2020, la Defensoría del Pueblo viene insistiendo en la necesidad de actualizar dichas especificaciones técnicas que fueron aprobadas en marzo de 2020. Más aún cuando el Minsa viene recomendando constantemente en sus redes sociales el uso de mascarillas KN95, el uso de doble mascarilla o una mascarilla quirúrgica debajo de una de tela, para tener mejor protección”, se lee en su pronunciamiento.

Por otro lado, la entidad pidió reforzar las campañas relacionadas al uso correcto de mascarillas para protegerse contra la COVID-19. Así también, invocó a que se conozca sobre la distribución de los más de ocho millones de elementos de bioseguridad que fueron comprados en el 2020.

“Sin perjuicio de las medidas que debe implementar el Estado, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la población a cumplir con el correcto uso de las mascarillas, cubriendo nariz y boca, así como con el distanciamiento físico, medidas fundamentales en la lucha contra el COVID-19″, finalizó.

Pandemia azota fuertemente a Perú

Según última cifras del Ministerio de Salud, el mes de abril se convertirá en el mes con más muertes por coronavirus. El último domingo, Perú registró 433 muertes en un solo día.