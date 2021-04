ARCC resuelve contrato de plan integral del río Piura

El contrato para la ejecución de los estudios del Plan integral de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Piura fue resuelto ante la existencia de infracciones cometidas por la empresa a cargo, informó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

La directora ejecutiva de la ARCC, Amalia Moreno, señaló que la decisión de resolver el contrato con la empresa Fichtner GMBH Co. Ltd se debió al incumplimiento de sus obligaciones y a no subsanar las observaciones detectadas en el proceso de ejecución de los trabajos. Precisó que la empresa no recibió ningún pago.

En ese sentido, indicó que no permitirán que Piura se vea perjudicada con retrasos como lo sucedido con el tramo II de las defensas ribereñas, ni con lo que sucedió con los estudios del Consorcio Inundaciones.

“No queremos más demoras para los piuranos, por eso hemos actuado inmediatamente y hemos rescindido el contrato, pero, sobre todo, estamos planteando una alternativa técnica responsable para sacar adelante esta importante obra este año”, sostuvo.

El 31 de diciembre del 2020, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) firmó el contrato con la empresa consultora Fichtner GMBH Co. Ltd, de origen alemán, por un monto de S/ 9 197 136.