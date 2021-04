Adulta mayor de 99 años con problemas para desplazarse aún no es vacunada

La señora Virginia María Ordóñez de Muñoz tiene 99 años y, pese formar ser parte del grupo más vulnerable ante la pandemia, aún no tiene fecha de vacunación contra el nuevo coronavirus.

Su hijo político, Germán Coronado Vallenas, recalcó que la adulta mayor fue aportante del Seguro Social de Salud (EsSalud) por más de 40 años, hasta el día de su jubilación. Sin embargo, debido a su dificultad para desplazarse y su avanzada edad, nunca se comunicaron con su familia para coordinar la inmunización.

Coronado también registró a la señora en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), para que se le pueda inocular en su vivienda, en Santiago de Surco, pero hasta el momento no recibe una fecha de visita del personal sanitario.

“El portal (Pongo el Hombro) no permite acceder a los extranjeros pues, según se me ha informado, la Dirección de Migraciones no ha entregado la base de datos de los extranjeros residentes en el país”, resaltó a La República.

“Me dicen que han enviado una alerta para que se ocupen de este caso en el Minsa y que me llamarían a mi celular o al de mi esposa. Lo cierto es que se pasan los días y nadie nos ha llamado”, agregó consternado.

La República se comunicó con Migraciones y, tras las verificaciones, indicaron que la señora figura en el padrón que se envió al Ministerio de Salud. El señor Coronado aseguró que presentó una queja ante la entidad.