SJL: sujetos en moto lineal asesinan a hombre en Caja de Agua

Con información de Jessica Merino / LR

Un joven padre de familia identificado como Brayan Cornejo Rodríguez fue asesinado en el cruce de los pasajes Huacho y Loreto, en la zona de Caja de Agua, distrito de San Juan de Lurigancho.

Personal de la comisaría del sector y peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar con las diligencias. También se constituyeron representantes del Ministerio Público a fin de realizar el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo a información obtenida por La República, el hombre tenía 25 años y se dedicaba a la venta de mascarillas para poder mantener su hogar. Llegaba a la casa de uno de sus parientes, cuando varios sujetos lo interceptaron y uno le disparó.

Los familiares de Cornejo y vecinos exigieron hallar a los responsables del crimen y refirieron que los delitos son recurrentes en la zona. “Fueron cuatro personas en moto lineal”, aseguró su padre a La República.

Acribillan a hombre para robarle vehículo

El 13 de abril, un hombre identificado como Richard Tarazona (33) fue asesinado en la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho.

Según un informe de Latina, Tarazona intentó pedirles que no se lleven la camioneta porque no era suya. Ante esto, los delincuentes le dispararon. “Pedimos que el crimen no quede impune. Que se investigue a fondo quiénes son los asesinos de mi hermano”, indicó su hermano.

Newsletter COVID-19 - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.